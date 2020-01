AVVOCATURA

VENEZIA I penalisti scendono nuovamente in sciopero contro la riforma della prescrizione. L'appuntamento è fissato per il 28 gennaio, giorno in cui gli avvocati si asterranno dalle udienze. A Venezia la Camera penale ha organizzato per l'occasione un'assemblea, alle 10, alla Cittadella della giustizia di piazzale Roma, nel corso della quale il professor Emanuele Fragasso parlerà della riforma Bonafede con una relazione su: «Il diritto penale diventa anche perpetuo oltre che totale».

Nel frattempo la Camera penale veneziana, presieduta da Renzo Fogliata, è pienamente operativa dopo il rinnovo delle cariche. Nel corso della prima riunione, il direttivo ha nominato vicepresidente Simone Zancani, segretario Luca Mandro e tesoriera Claudia De Martin. All'avvocatessa Federica Bertocco è stata attribuita delega per i rapporti istituzionali. Rinnovate le commissioni: Giurisprudenza sarà gestita da Fabiana Danesin (referente per il direttivo Claudia De Martin); Cultura da Carmela Parziale (Federica Bertocco); Aggiornamento professionale da Dimitri Girotto, (Ilenia Rosteghin);) Carcere da Agnese Sbraccia (Massimiliano Cristofoli Prat); Europa da Luca Fonte (Simone Zancani); Diritti fondamentali da Monica Gazzola (Luca Mandro); Vita sociale da Daniele Vianello (Augusto Palese). Ilaria Rosteghin sarà referente anche per le Scuole: la Scuola per le difese d'ufficio sarà gestita da Marzia Bellodi; Scuola sul processo penale minorile da Paola Bosio; Alta formazione del penalista da Giovanni Coli. Ricostituita, infine, la Commissione per la promozione dei giovani avvocati, responsabile Damiano Danesin (Sarah Franchini). Costituito anche un gruppo di lavoro per la riforma dello statuto, presieduto da Tito Bortolato e Daniele Grasso, e composto da Cristiana Cagnin, Fabio Schiavariello, Marco Vassallo, Luca Mandro e Ilenia Rosteghin.

