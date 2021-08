Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSALTO ONLINEGià dall'altro ieri non si trovano più biglietti per i film della 78esima Mostra internazionale del Cinema al Lido di Venezia. Considerato che le biglietterie sono state aperte alle 15 di mercoledì 18 agosto e che la Mostra verrà inaugurata il primo settembre, tra 12 giorni, o è un successo senza precedenti oppure qualcosa non è andato per il verso giusto. Anche perché i biglietti sono introvabili non solo per i primi...