LA STORIA

Sparatorie, scuole, Usa. Basta cliccare queste tre parole su Google e i risultati sono impressionanti, c'è perfino un elenco delle sparatorie a partire dal 1840 quando, a Charlottesville, Virginia, un professore di diritto venne colpito a morte da uno studente. Ma si trovano anche le belle notizie: quello del 2020 è stato il primo mese di marzo in quasi due decenni senza sparatorie, solo che le scuole a causa del coronavirus erano chiuse. Dunque, se alla Mostra del cinema di Venezia arriva un film su un attacco armato in un college l'aspettativa è che regista e cast quantomeno condannino l'uso delle armi. Invece no. «Il film non è concepito né a favore né contro le armi, è un modo per incoraggiare un dialogo anziché una divisione», dice Kyle Rankin, autore e regista di Run Hide Fight presentato ieri fuori concorso al Lido. E uno degli attori, Thomas Jane, che interpreta il padre della protagonista eroina Zoe (Isabel May), dice di più: «Mio padre mi ha insegnato a usare le armi sin da piccolo. Possedere armi è un diritto costituzionale, io non vorrei che fosse eliminato. Dovremmo invece parlare di più di violenza, soprattutto nelle scuole. Sarebbe l'inizio di un cambiamento». E il produttore Dallas Sonnier: «Vivo in Texas, le armi fanno parte della nostra cultura, la cosa più importante è la solidità mentale di chi le usa».

LA RICERCA

Quella solidità mentale che nel film non hanno i quattro studenti autori dell'assalto armato in una scuola della provincia americana e quindi del sequestro degli alunni e che dovranno fare i conti con la reazione della combattiva compagna di scuola Zoe, decisa a non arrendersi alla violenza insensata del commando di teenager e ad affrontare gli assassini per liberare i suoi compagni. Di certo c'è che per raccogliere i fondi per realizzare il film ci sono voluti due anni: «Perché nessuno voleva pestare i piedi a qualcun altro - ha detto Thomas Jane - La verità è che ci sono tanti vigliacchi ed è per questo che alle prossime elezioni vincerà ancora Trump. Tutti dicono: io non lo voto, è un folle, mai e poi potrei sostenerlo. Vedrete tra qualche settimana come andrà a finire».

Il regista, che con il resto del cast si è sottoposto a tampone appena arrivato al Lido, dice che è stata la moglie a spronarlo a scrivere la storia: «Le sparatorie a scuola non sono un argomento facile negli Stati Uniti». E ha impiegato mesi di ricerca e di studio su tutte le sparatorie avvenute in America. Quando ha letto la sceneggiatura, con il ruolo centrale di Zoe che diventa l'eroina, Dallas Sonnier ha accettato subito di produrre il lavoro: «Così ho potuto affrontare la mia tragedia, ho perso i genitori in due distinti episodi di violenza, nessuno di loro aveva potuto reagire. C'è chi interiorizza il dolore, io ho scelto di fare un film».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA