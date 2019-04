Asili, rimasti fuori dieci bambini non vaccinati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEVENEZIA Possibilità per mettersi in regola ne hanno avute a iosa, ma non hanno voluto farlo. Così al Comune non è rimasto altro che fare ciò che è previsto dalla legge avviando e completando la procedura di decadenza. Una decina di bambini delle scuole dell'infanzia negli ultimi giorni sono stati esclusi dal servizio perché non in regola con le vaccinazioni obbligatorie richieste dal famoso e tanto discusso decreto dell'allora ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. La scadenza ultima per regolarizzare la posizione era...