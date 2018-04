«Asili nido Le critiche sono basate su dati vecchi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAMESTRE «Si parla di dati dell'anno scorso, il problema della mancanza di insegnanti è già risolto». L'assessore Paolo Romor si difende dagli attacchi di Elena La Rocca, consigliera del Movimento 5 stelle, che in commissione lo aveva accusato di non aver trovato una soluzione al problema degli spostamenti delle educatrici, segnalando la situazione di alcune scuole dell'infanzia della Terraferma. «Parte dei dati che La Rocca utilizza oggi - replica Romor - sono relativi all'anno 2016-2017, anno in cui si sono avuti dei picchi a...