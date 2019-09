Asiago, sapori estremi in arrivo dal mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRACOLI NATURALIMade in Malga è il Festival del Formaggio, d'accordo, ma ormai è anche molto altro, e venerdì prossimo, 6 settembre (nel primo dei due fine settimana consecutivi che per sei giorni in tutto - faranno di Asiago la capitale del gusto), in piazza Risorgimento, alle 17,30, Camillo Langone racconterà Dei miei vini estremi, un libro alla ricerca dei territori e dei miracoli naturali, della bellezza, della grazia, della sincerità del vino italiano. Contro l'appiattimento del palato, la retorica stantia e le false promesse, in...