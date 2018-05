Asiago Live in programma Francesco De Gregori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALSarà il concerto di Francesco De Gregori l'evento clou di Asiago Live, la quattro giorni di musica che sarà ospitata nel centro montano dall'11 al 14 agosto, nel periodo più frequentato dai turisti. L'arrivo del cantautore romano, inserito come tappa della sua tournee estiva Tour 2018, rappresenta un colpaccio per gli organizzatori, la Due Punti Eventi che in collaborazione con il comune di Asiago è riuscita ad assicurarsi un grande personaggio della musica italiana. De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido...