Con la caviglia malconcia e con questo caldo stamattina non me la sono sentita di affrontare tutta la strada e mi sono fatto accompagnare da Busa di Vigonza dove ero ospite fino a Stra accorciando un poco il tragitto. Ho fatto comunque 13 chilometri e vi assicuro che possono bastare. La giornata di oggi è cominciata in modo trionfale. L'amministrazione Comunale di Stra ci ha accolti nell'ufficio del Sindaco e augurato buon viaggio. Poi in compagnia di Luigi che ci teneva tantissimo e ci ha raggiunto per fare anche lui una tappa del cammino e Paola che ci segue fin dal primo giorno imperterrita siamo passati davanti a Villa Pisani. Ho molti ricordi legati a quella magnifica Villa.

SPETTACOLI DI GOLDONI

Nel lontano 1994 abbiamo provato per settimane e poi messo in scena la Trilogia della Villeggiatura di Carlo Goldoni in una versione memorabile diretta da Gabriele Vacis con in scena oltre a me Laura Curino, Marco Paolini, Eugenio Allegri e molti altri straordinari attori. La scenografia naturale delle stalle ci accoglieva tutte le sere e con noi il pubblico. La lunga vasca che separa il corpo della villa dalle stalle al centro del grande prato creava un gioco sonoro di rara bellezza. Le voci rimbalzavano sullo specchio dell'acqua e tornavano a noi dilatate. Mi ricordo anche di un'altra bella serata in cui con lo spettacolo il racconto Marco e Mattio abbiamo inaugurato le serre da poco restaurate. Altro ricordo che mi lega a quella villa è il film Porcile di Pier Paolo Pasolini con la sua bellezza fotografica impeccabile in quella location che per l'occasione diventa regno del magnate Klotz, d'altronde potrebbe non essere solo un caso che Villa Pisani fu, anche, la cornice del primo incontro ufficiale tra Mussolini e Hitler nel 1934.

Se la memoria non mi inganna la stessa vasca di cui parlavo è stata usata proprio dai nazisti per collaudare i famosi maiali. Erano siluri adattati' per trasportare sommersi e a bassa velocità due operatori muniti di respiratori subacquei autonomi e una carica esplosiva contenuta in un apposito alloggiamento, da agganciare sotto la chiglia della nave avversaria per affondarla mentre era ancora alla fonda. Lunghi poco più di 7 metri, potevano raggiungere una velocità massima di 3/4 nodi con un'autonomia di 15 miglia nautiche.

Ma basta con i ricordi, ne avrei altri cento e farei torto a qualcuno raccontandone solo alcuni.

VIVERE IL PRESENTE

Canminare mi piace perché uso la parola oggi per farlo perché vivo sempre il presente per farlo e non proietto nulla nel futuro perché canminare significa prima di tutto lasciarsi andare al passo e alla strada senza sconti. È il gesto più semplice che conosco perché porta in se il rispetto. Canminare significa il respiro, il ritmo e infine il tempo. Ti accorgi di aver fatto tanta o poca strada quando si interrompe questo equilibro e per un attimo ti chiedi: dove sono? Che ore sono? Quanto ho camminato? Poche volte camminando mi capita di chiedere: quanto manca? Domani è l'ultimo giorno di cammino e arriverò a Fusina dove da ragazzo ho lavorato. Camminando ho sentito il bisogno di fare un respiro profondo, di quelli che riempiono i polmoni e per un attimo ho sentito l'odore pungente del mare.

