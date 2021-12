L'EVENTO

VENEZIA In un mondo sempre più incentrato sull'automatizzazione, l'unico elemento che può dare ancora valore alla produzione rimane la manodopera artistica umana, che non potrà mai essere sostituita da nessun macchinario. È questa la filosofia della terza edizione di Artigiani a Palazzo, l'evento ospitato fino a oggi negli splendidi spazi di Palazzo Mocenigo.

La manifestazione si presenta come una suggestiva finestra temporale sui segreti degli antichi mestieri e fa vedere dal vivo, attraverso una decina di laboratori, le tecniche che si celano dietro la realizzazione di raffinati manufatti che appartengono da sempre alla miglior tradizione artigianale veneziana. Un'esperienza trasversale, quindi, che spazia dal laboratorio dei costumi teatrali, con il sarto Stefano Nicolao, ai gioielli in vetro e oro con gli artigiani orafi Renata Ferrari, Francesco Pavan e Alessandra Gardin, fino ai famosi terrazzi alla veneziana con i terrazzieri della Vianello Pavimenti. E ancora quello dei saponi e profumi di The Merchant of Venice, al laboratorio dei merletti di Burano e Pellestrina, al laboratorio liutaio con gli strumenti musicali di Davide Pusiol, a quello dei creativi complementi d'arredo di Bertoldini&Torre, alle spettacolari vetrate artistiche di Marco Franzato, fino al laboratorio delle Murrine di Trebbi Davide. «È stato un successo oltre ogni aspettativa, questo significa che l'artigianato della tradizione rappresenta ancora un riferimento culturale per la città e i suoi visitatori - ha commentato Gianni De Checchi, segretario della Confartigianato Venezia - È un patrimonio che va aiutato, tutelato e agevolato, visto che oltre a rappresentare la storia della città la mantiene viva ed è un suo patrimonio unico ed inimitabile».

Durante il taglio del nastro Sebastiano Costalonga, assessore comunale al Commercio e Attività Produttive, ha aggiunto «oltre ad essere un unicum a livello mondiale, di fatto l'artigianato, le botteghe e i nostri maestri artigiani sono una ricchezza che aiuta e mantiene viva la città storica nel solco della tradizione e del nostro importante passato che il turismo di qualità di tutto il mondo viene qui a scoprire e conoscere. La Venezia del futuro - ha concluso - non può trascendere dalla sostenibilità, dal turismo di qualità e soprattutto dalla salvaguardia delle secolari tradizioni».

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia dalla Confartigianato Imprese Venezia S. Lio e con il contributo di Mavive e The Merchant of Venice, ha presto riscosso un grande successo, facendo sold-out con circa 300 biglietti prenotati. Andrea Bertoldini, presidente della Confartigianato San Lio, ha poi chiosato: «questo evento è la dimostrazione che nonostante le difficoltà l'artigianato è vivo e vuole vivere, reagire, creare e continuare a stupire - ha detto - L'intento dell'iniziativa non è solo di guardare al passato con nostalgia ma, al contrario, valorizzare competenze e conoscenze legate alle antiche tradizioni artigiane che mai come oggi rappresentano una reale e importante risorsa per il rilancio anche culturale della città e un turismo di qualità».

