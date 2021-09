Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OCCUPAZIONEVENEZIA Artigianato in lacrime. I lavoratori non si vaccinano, soprattutto i giovani. E se non avviene qualcosa di miracoloso entro il 15 ottobre, data di partenza del Green pass obbligatorio, le aziende rischiano di restare senza diversi dipendenti, senza peraltro la possibilità di sostituirli a causa della ormai strutturale criticità in tema di reclutamento.L'ALLARMEA lanciare l'allarme è Giancarlo Burigatto, presidente...