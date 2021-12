ARTIGIANATO

VENEZIA Si è tenuta ieri la nona edizione della Giornata dell'Artigianato, iniziativa organizzata dal Comitato Cittadini Campo Rialto Nuovo e Adiacenze, presieduto da Gabriella Giaretta. All'apertura degli stand, allestiti in Pescheria a Rialto, presenti il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, e l'assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga. Fitto il programma della festa, che è tornata a Rialto per celebrare i 1600 anni di Venezia: esposizione di oggetti di artigianato locale, laboratori dedicati ai bambini per la realizzazione di creazioni in legno o di stoffa che richiamano l'immagine di Venezia, ma anche degustazioni di prodotti enogastronomici; inoltre è stato presentato il libro Donne Sante e Dee, guida ragionata alla città di Venezia scritto da Antonella Barina e Daniela Zamburlin.

Ieri e sabato, intanto, la mostra mercato Mercanti in viaggio a Venezia ha animato Campo San Maurizio: un'esposizione dedicata alle eccellenze dell'artigianato veneziano, dagli accessori al vetro, dalle carte alla ceramica, ma anche ad addobbi e decorazioni natalizie. L'iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con l'Associazione Veneziana Albergatori e l'Associazione Esercenti Pubbici Esercizi di Venezia. I manufatti esposti richiamano i grandi mercanti veneziani del passato, che con coraggio, ricerca e curiosità hanno fatto scoprire all'Occidente i mondi e le culture lontane. A rappresentare l'Amministrazione comunale è intervenuto l'assessore al Turismo Simone Venturini. Presente anche il vicepresidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Lorenzo Paccagnella, la vicepresidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Stefania Stea e il Direttore generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Alberto Capuzzo.

