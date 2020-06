Articolo 1 della Costituzione, seconda frase: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Che cosa fare per esercitare questa volontà quando un popolo sovrano si divide a metà? Il Nordest analizzato, che comprende Veneto, Trento, Friuli Venezia Giulia, non fa vedere una sovranità precisa in merito alla necessità di votare per il rinnovo di Regioni e Comuni, in estate. La paura o solo le precauzioni per il virus Covid-19 raffreddano molti entusiasmi. C'è un solo punto di differenza tra chi vuole votare in autunno (51%)e chi invece subito subito (49%); ma se si analizzano i risultati solo del Veneto è il 53% a volere urne aperte in fretta al contrario del Friuli V.G. che esprime dubbi glaciali. Ma in sostanza siamo davanti ad una bilancia quasi perfetta, equilibrata. E quindi imperfetta per la politica, perché non lascia vedere nettamente il desiderio di una popolazione. Sappiamo che a qualcuno verrà da dire che il Veneto voti per conto proprio e gli altri facciano come meglio credano. Ma a questa sbrigativa lettura suggeriamo quella un po' più impegnativa, ma illuminante dei 139 articoli della Costituzione italiana originale. Lettura che serve per capire come un Paese Nuovo si sia organizzato e abbia anche previsto di pensare a se stesso. Quell'idea è ancora valida; anche se nelle settimane scorse più di qualche voce si è alzata per dire che solo in tempo di guerra si potrebbero prorogare le Camere e quindi rinviare le elezioni non si può. Vero? Non del tutto perché l'articolo che regola questi eventi dice anche che le scadenze delle Camere possono essere prorogate per legge. Quindi un rinvio estendendo il senso del governo nazionale anche a quelli locali e regionali - sarebbe possibile. Ma anche qui i costituzionalisti hanno idee differenti. Votare in autunno è scelta politica che il governo ha fatto, con un decreto legge del 20 aprile; si potrà andare al voto dal 20 settembre a dicembre inoltrato. Questo lascia poco spazio di discussione alle sette Regioni che devono rinnovare i proprio consiglio: Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana, Marche Campania, Puglia; e agli altri 1147 comuni tra cui tre capoluogo di regione (Venezia, Trento e Aosta) e 18 di provincia: un terzo delle regione e un ottavo dei comuni italiani. I Presidenti di Liguria, Veneto, Campana e Puglia hanno però protestato dicendo: se a settembre si vota chiudiamo le scuole appena riaperte, le disinfestiamo, apriamo le urne, ri-disinfestiamo e poi ributtiamo gli studenti nelle aule; e se per settembre c'è la seconda ondata del virus? A soffrire di elezioni influenzate dal virus non siamo stati però solo noi: Bolivia, Serbia, Macedonia Francia, Spagna, Galizia, Paesi Baschi, Russia, Cile, Sri Lanka, Etiopia e Repubblica Domenicana, sono finiti in crisi, oltre ad alti stati, per i rinvii elettorali. E negli Usa le primarie democratiche si sono interrotte. Che metà del Nordest sia attonito e perplesso di fronte ad una campagna elettorale con la mascherina e dibattiti on line è cosa normale. Come lo è anche l'idea contraria. Ragionevoli volontà, ma (per ora) senza grande sovranità.

