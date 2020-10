Cinque appuntamenti di teatro contemporaneo riaprono la sala del MPX di Padova. Annullati per l'emergenza sanitaria Covid, i cinque lavori che compongono il cartellone intitolato Arti Inferiori Ritorna sono anche una reazione alla situazione del presente, un invito a ricominciare a vivere emozioni e momenti di incontro in teatro (info 334 2462748 - www.multisalampx.it). Il cartellone inaugura domani con i Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello nell'allestimento della compagnia Elsinor. La riscrittura drammaturgica di Francesco M. Asselta e Michele Sinisi (che firma anche la regia) porta alla costruzione di uno spettacolo matrioska, in cui il piano meta-teatrale già presente nel testo viene portato all'estremo generando un cortocircuito dove attori, personaggi e pubblico convivono e si mescolano in un happening unico e irripetibile ogni sera. A seguire Giuliana Musso con La scimmia - in programma il 22 ottobre - che l'autrice/interprete ha costruito ispirandosi liberamente al racconto Una Relazione per un'Accademia di Franz Kafka. Elio Germano è il protagonista di uno spettacolo di realtà virtuale, che viene presentato come evento speciale il 7 e 8 novembre in 3 repliche. Segnale d'allarme è la trasposizione in realtà virtuale de La mia Battaglia, un'opera che parla alla e della nostra epoca. Lo spettatore sarà portato a confondere immaginario e reale, entrando nella narrazione grazie alla realtà virtuale. Il programma si chiude con due progetti performativi firmati da autori veneti. La compagnia Anagoor il 12 novembre riporta in scena Rivelazione / Sette meditazioni intorno a Giorgione, il lavoro dedicato a una delle figure più enigmatiche della storia dell'arte. Nell'impossibilità di tracciare una biografia dell'artista, un narratore (Marco Menegoni) di fronte a due schermi racconta per mezzo di parole frammenti di Venezia. La drammaturgia è di Laura Curino e Simone Derai che firma anche la regia. Il programma si conclude il 5 dicembre con Turandò, uno spettacolo scritto e diretto da Marta Dalla Via (nella foto) . In scena Petra Magoni & Ferruccio Spinetti di Musica Nuda, alimentano il vero soggetto di questo racconto, l'enigma.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA