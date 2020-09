Dopo quasi quattro mesi di chiusura, il teatro è tornato in scena. Nasce per questo il progetto Il Teatro torna a casa curato dal circuito Arteven con l'Assessorato regionale alla Cultura che propone per settembre gli spettacoli realizzati dalle eccellenze venete impegnate nella musica, danza, teatro e circo senza animali, per un totale di quasi 200 spettacoli (info su myarteven.it). «Ci siamo impegnati per riproporre quanti più spettacoli possibili tra quelli cancellati dal coronavirus spiega il presidente del circuito Massimo Zuin e il lavoro fatto è stato premiato dall'entusiasmo del pubblico che si sente sicuro negli spazi proposti». Il cartellone diffuso curato da Arteven spazia dalle montagne al mare, da Cortina a Rosolina, dall'Alpago a Chioggia passando per la pianura con l'attivazione delle piccole città dell'entroterra veneto sapendo che in tanti resteranno nelle proprie città anche nel periodo feriale. In tutte le province venete piazze, giardini e cortili stanno ospitando gli artisti dal vivo, rigorosamente all'aperto, e si prevede la partecipazione di 30mila spettatori (nel rispetto dei protocolli anti-Covid che limitano la presenza del pubblico). Gli spettacoli sono dunque in qualche modo originali, perché ripensati per le esigenze Covid. Tra gli spettacoli in cartellone nelle prossime settimane Arlecchino furioso, Super Ginger e Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro, oltre alla coproduzione Cea Venessia, odissea nostrana dal nordest all'Australia, Tre maggiordomi e un bebè di Pantakin Circoteatro, Noi Veneti di Cikale Operose, le fiabe di Ullallà Teatro, Osteria Shakespeare e Il mercante di Venezia del Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte, Da qui alla Luna con Andrea Pennacchi (nella foto) e Giorgio Gobbo, il Sogno di mezz'estate di Matàz Teatro, l'omaggio a Domenico Modugno della Compagnia Berardi Casolari, Il mercante di monologhi di Matthias Martelli. E poi ancora serate nel segno della musica, come Dall'opera alla Romanza con Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello, Da Vivaldi a Morricone con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, un tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla del Giardini di Lucio Quartet. La danza ripartirà da Padova con il Premio Prospettiva Danza a fine settembre.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA