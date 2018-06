Arte veneta il fascino del 500

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRACapolavori di Tiziano, Giorgione, Palma il Vecchio e Palma il Giovane, Jacopo Bassano, Tintoretto escono da una collezione privata e per la prima volta danno vita a Treviso ad una mostra, in Casa dei Carraresi, intitolata «Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del 500». Dovremo aspettare il 26 settembre per ammirare 56 dipinti straordinari, frutto di oltre 60 anni di acquisizioni diverse per epoche e stili, sempre connotate da una profonda passione per l'arte. Il collezionista si chiama Giuseppe Alessandra ed è un architetto nato a...