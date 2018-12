ARTE Tra le discipline dell'arte la scultura è sempre stata considerata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTETra le discipline dell'arte la scultura è sempre stata considerata la più potente, forse perché destinata a rappresentare per sempre le grandi figure della storia. Per la stessa ragione è stato il linguaggio più difficile da rinnovare all'interno dei molti fermenti che pure animavano il mondo dell'arte italiana all'indomani dell'ultimo conflitto mondiale, cioè nella seconda parte degli anni Quaranta. L'opera plastica di Leoncillo (Spoleto 1915-Roma 1968) appare dunque esemplare per comprendere il processo di rinnovamento dell'arte e...