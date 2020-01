ARTE

Se nominare il nome di Dio è cancellarlo, cancellarlo come fa Emilio Isgrò è come invocarlo; a dialogare ancora, anche se lui Dio non lo ha mai chiamato per nome. Ma ha usato gli oggetti e i sentimenti del mondo per interpretare un divino che non sovrasta anche se impone. Così Emilio Isgrò, artista tra i più noti in Italia - 83 anni di infaticabile creatività, per anni caporedattore del settore culturale del Gazzettino - ha raccolto in un libro i versi che hanno accompagnato il suo cammino dal 1981 allo scorso anno. Un taccuino titolato Quel che resta di Dio - Guanda, 132 pag; 14 - è l'ultimo lavoro dove l'artista, dalla sua terra (fisica) e dal suo mondo spirituale e liquido, raccoglie zolle e palmi d'acqua per trasformarli in racconti di amore, in personaggi, spirito, paesaggi, tensioni, futuro. Queste poesie scrive dice Isgrò sono state anzi, così fittamente rimaneggiate e rifatte nel corso degli anni - a volte per una virgola, a volte per un aggettivo, a volte per niente che oggi non so più dire quale è stata scritta prima e quale è stata scritta dopo. Nel circuito che cancella ed esalta quel che resta della carne, del dopoguerra, dell'arte, dell'America, dei lupi, degli Isgrò, dell'amore, dell'amore senza alberi, del Mediterraneo c'è il circuito della vita, morte, dell'altissimo e del ctonio, della luce e dell'oscurità. In Dubbio di Sant'Antonio scrive: Veniamo, forse, dallo stesso salmo/e dalla stessa ansia generata/da vigne stente e parole oscene./Forse veniamo dalla stessa Italia/umida, scalza. Per questo ci cerchiamo.

RIFLESSIONI

Folgorante l'incipit di dubbio dell'Evangelista: Povero Marco, ti sei fatto carico/di quel camminatore forsennato/ di san Giovanni Apostolo/che offuscando la mente dei sognatori/non si lamenta tanto delle ore/perdute nei meandri del sapere/quanto l'aver cercato Dio in una virgola/trovando al posto suo un bel bicchiere/colmo di droghe, menta e liquirizia. Migliore omaggio a questo suo di figlio d'adozione, dopo la mostra della Cini Venezia non poteva fare anche l'Ateneo Veneto che pochi giorni fa l'ha ripreso tra i suoi soci d'onore: l'artista era stato socio ordinario 50 anni fa ma venne stato cancellato perché non ne aveva pagato le quote. Il presidente Gianpaolo Scarante e il consiglio direttivo non hanno avuto un attimo di dubbio, nell'ultima assemblea dei soci: Emilio Isgrò, ritornerà a sedere sugli scranni veneziani dopo gli anni passati sui tavoli del Gazzettino a Ca' Faccanon. «Ringrazio proprio di cuore i soci dell'Ateneo che mi rivogliono tra loro ha commentato l'artista allora ero così giovane che credo di non aver capito bene il posto di prestigio che mi era stato offerto». L'artista ha promesso anche che si impegnerà a lavorare con l'Ateneo Veneto. Magari cancellandone qualcosa.

Adriano Favaro

