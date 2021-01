ARTE

Quando Pordenone nel 1539 morì a Ferrara, Pomponio Amalteo, suo parente e allievo, sospettò fosse stato avvelenato da sicari mandati da Tiziano. Una maldicenza, certo, che però fa capire il grande potere di quest'ultimo nei confronti degli artisti che all'epoca cercavano di rubargli la scena. È solo una delle tante curiosità che si apprendono dal volume Il racconto della pittura italiana. Da Giotto a Caravaggio dello storico dell'arte Stefano Zuffi, edito da Hoepli, che ripercorre tre secoli di pittura italiana, dal 300 al 600. L'autore, in una grande narrazione corale, affianca ai nomi più noti della storia dell'arte quelli meno conosciuti. Il suo intento è mostrare al lettore le bellezze dietro l'angolo.

L'ITINERARIO

Nei 60 capitoli grande attenzione è data anche alla pittura veneta, in particolare al racconto del superamento dei soffusi tonalismi quattrocenteschi di Giorgione, Giovanni Bellini e Jacopo Palma il Vecchio, con il colore che diviene la vera forza espressiva. Ad introdurre questo sostanziale cambiamento, che inizialmente provoca scandalo, è proprio Tiziano, il pittore arrivato da Pieve di Cadore che in poco tempo diventa il protagonista assoluto del dibattito artistico. Nel 1516 alla morte di Giovanni Bellini Tiziano prende il suo posto come pittore ufficiale della Serenissima e nello stesso anno gli viene commissionata la pala dell'Assunta per la Basilica dei Frari, che viene inaugurata il 18 maggio del 1518. Con Tiziano si misureranno Lorenzo Lotto e soprattutto Pordenone. Oscurati però a Venezia dalla costante ascesa del pittore cadorino, Lotto inizia a lavorare principalmente per committenti bergamaschi e marchigiani, mentre Pordenone, dopo aver affrescato la controfacciata del Duomo di Cremona, nel 1538 si trasferisce su richiesta degli Este a Ferrara, dove vive i suoi ultimi giorni. Proprio mentre Tiziano stringe i rapporti con le corti d'Europa, ecco farsi strada una nuova generazione di artisti. Primo fra tutti Tintoretto, che nel 1548 realizza Il miracolo dello schiavo per la Scuola Grande di San Marco, ora conservato alle Gallerie dell'Accademia.

Francesca Catalano

