CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARTEL'apparizione della Craking Art sulla scena internazionale dell'arte è stata davvero clamorosa provocando numerose opinioni controverse e molte polemiche furiose. Avveniva peraltro in una sede prestigiosa, quella della Biennale di Venezia del 2001 autorevolmente diretta da Harald Sezeemann, mettendo in atto una sorta di invasione degli spazi ai Giardini di centinaia di piccole tartarughe di plastica. Si trattava di una presenza non ufficiale ma comunque benevolmente accolta da Szeemann e, in fondo, anche dalla simpatia di gran parte del...