Arte e abiti si fondono in un'asola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPOSIZIONEChi ha vissuto gli anni '80 ricorda quelle enormi giacche colorate dalle spalle squadrate: all'epoca erano una novità, tanto che si vendevano anche le spalline sfuse per rafforzarle. Ma non c'era niente di nuovo, anzi. Già nel 1914, in un manifesto sull'abbigliamento per l'uomo futurista, Filippo Marinetti e Giacomo Balla invocavano la fine della moda scura, simmetrica e piccoloborghese e proprio Balla realizzò schizzi di abiti maschili ipercolorati e dalle spalle enormi. Questo è solo un esempio di come l'arte abbia da sempre...