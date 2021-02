ARTE

Alla fine il semaforo giallo è riuscito a far respirare il mondo della cultura e delle esposizioni. Certo, all'appello mancano cinema, teatri e enti lirici, ma almeno i musei, le collezioni d'arte e le mostre (aperte finora a singhiozzo per la pandemia) offrono un primo timido ritorno alla normalità anche se con orari limitati.

I CIVICI RIPARTONO

E così, i Civici veneziani hanno annunciato una serie di aperture. Dopo una lunga attesa tra pochi giorni i veneziani potranno tornare nei loro musei. A riaprire i battenti saranno Palazzo Ducale e il Correr con una visita in sicurezza secondo questi orari: Ducale (giovedì 11 e venerdì 12 febbraio dalle 11 alle 20; lunedì 15 e martedì 16 dalle 11 alle 19) e il Museo Correr (giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 febbraio dalle 12 alle 18). Con ingressi contingentati e biglietti acquistabili online o presso le biglietterie dei due edifici. A marzo oltre che per i musei dell'area marciana sono previste altre aperture per Ca' Pesaro, Museo del Vetro, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale. Invece ci vorrà qualche mese, a causa di lavori di restauro, per il Fortuny e Ca' Rezzonico. E anche a Mestre si festeggia con la riapertura del Museo del Novecento, l'M9. Oggi, infine, sempre a Venezia, si riapre il Museo d'arte orientale con ingresso gratuito.

INIZIATIVE

E anche nelle altre province ci si sta attrezzando per una serie di nuove aperture. A Treviso, porte aperte nei musei di Santa Caterina, al Museo Bailo, alle Gallerie delle Prigioni Mostre e musei, a Treviso la Fondazione Benetton ha annunciato la riapertura al pubblico dei suoi spazi espositivi: Ca' Scarpa e Gallerie delle Prigioni, il giovedì e il venerdì dalle ore 15 alle 19 con ingresso libero.

A Padova fino al 31 marzo se sei residente a Padova e provincia si potrà entrare gratuitamente al Museo Eremitani (esclusa la Cappella degli Scrovegni) e al Palazzo della Ragione. Basterà presentare alla biglietteria un documento di identità valido e per immergersi nella bellezza dell'arte. Lunedì scorso hanno riaperto il Museo Eremitani, con la Cappella degli Scrovegni e il Palazzo della Ragione. Per gli Scrovegni la prenotazione è obbligatoria: call-center: tel. 049 2010020, online: www.cappelladegliscrovegni.it.

Per quel che riguarda Belluno con lo slogan Si riparte! si annuncia la riapertura del Museo civico di Palazzo Fulcis del capoluogo solo nei giorni feriali. Al civico sono visitabili anche le mostre dedicate ad Alessandro Seffer e a Federico Velluti la cui apertura è prorogata fino al 5 aprile. In città riapre anche il Mim (Museo interattivo delle migrazioni): in questa fase è obbligatoria la prenotazione che può essere sottoscritta telefonando (il numero è 0437-941160) o inviando una mail (indirizzo di posta elettronica info@mimbelluno.it) o compilando il modulo dedicato (presente sul sito www.mimbelluno.it).

Nel capoluogo polesano già da lunedì hanno aperto le porte Palazzo Roverella e Palazzo Roncale. Pronte ad accogliere i visitatori della mostra su Chagall, al Roverella, e quella dedicata alla Quercia di Dante al Roncale. Le due sedi osserveranno l'orario dalle 9 alle 19 e per la mostra dedicata a Chagall sarà obbligatoria la prenotazione. Nella città berica da oggi riaprono i Musei civici nelle giornate di giovedì e venerdì così come Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e l'Archeologico. A Pordenone riaperti il Civico d'arte, la Galleria Harry Bertoia e il Museo di storia naturale. Le mostre saranno visitabili nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 su prenotazione.



