Qualche anno fa, ai tempi di Quasi amici, Omar Sy (nella foto) risultò essere il francese più famoso nel mondo dopo il presidente della Repubblica. Oggi che quel film-capolavoro gli ha regalato il successo internazionale e un posto di primo piano nello star system, l'attore, 41 anni, tre figli e una carriera ormai hollywodiana, torna in pista nei panni del bandito gentiluomo più famoso della letteratura nella serie Lupin, una delle più attese dell'anno, disponibile su Netflix dall'8 gennaio. Solo lontanamente ispirati all'opera dello scrittore Maurice Leblanc (ambientata ai primi del Novecento) e trasferiti nella Parigi dei nostri giorni, i cinque episodi della serie rappresentano un'opera originale che racconta le imprese di Assane Diop, diventato ladro gentiluomo per vendicare il padre, morto a causa dell'accusa ingiusta di aver commesso un crimine. L'Assane di Omar Sy è un uomo fallito che vive alla giornata, barcamenandosi tra un lavoro e l'altro, costretto a confrontarsi con una moglie che non lo ama più e un figlio di cui non si occupa come dovrebbe. Ma dietro questa sconsolante facciata di nullità si nasconde un ladro abilissimo, intelligente e calcolatore che, per mettere a segno i suoi colpi

