Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PANDEMIAVENEZIA I numeri sono importanti: 190 mila terze dosi, 150 mila già a disposizione più altre 40 mila in programma, per 325 mila persone vaccinabili da qui alla prossima primavera: tutte quelle che hanno dai 40 anni in su, dopo la nuova estensione decisa dallo Stato e che abbiano fatto il richiamo da almeno sei mesi (almeno fintanto che non sia anticipato il termine, già si ipotizza di scendere a cinque: ma si vedrà). Ecco la...