IL PROGETTO

La Fondazione Vedova guarda avanti e si trasforma, puntando alle giovani generazioni. Dopo 12 anni di attività ed esposizioni in dialogo con molti artisti contemporanei, la complessità della personalità di Emilio Vedova e delle sue opere ha convinto il consiglio direttivo della Fondazione ad aprire una seconda fase che consenta di studiare e presentare via via in modo organico e coordinato le complessive esperienze del pittore veneziano nel loro intreccio contestuale, dando vita nel 2022 a Venezia a un museo permanente. «Il museo - afferma il presidente della Fondazione Vedova, Alfredo Bianchini - partirà dal pittore e dalla sua storia artistica. Di certo il museo sarà collocato negli attuali spazi espositivi, quanto meno inizialmente.

PERCORSO PERMANENTE

Sarà prevista un'esposizione permanente che individuerà il percorso dell'artista dal 1935 al 2006 con disegni, grafica, sculture, tele, plurimi, tondi, dischi, plurimi binari, interi cicli quali il Continuum, opere su carta, su tela e su metallo e molto altro. Le tradizionali esposizioni temporanee diverranno semestrali, accompagneranno la mostra permanente connettendole con il pensiero e l'esperienza di Vedova nella musica, teatro, letteratura, cinema e fotografia. Non mancherà un settore video come Vedova dalla parte del naufragio e il documentario della Mostra di Palazzo Reale.

IMPEGNO SOCIALE

Verranno approfonditi gli aspetti connessi all'informazione e alla comunicazioni, in considerazione dell'impegno politico di Vedova sotteso alle sue visioni e convinzioni esistenziali. Altra novità della Fondazione è l'ingresso nel consiglio di amministrazione di Philip Rylands, già direttore della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia per oltre 35 anni. Un ingresso che porterà una nuova proiezione internazionale alla Fondazione e al futuro museo. È stato poi programmato l'avvio di una nuova pubblicazione sulla figura di Annabianca Vedova, che verrà edita nel 2021 da Lineadacqua. Il libro parte dalla testimonianza delle persone che hanno conosciuto il pittore e la sua compagna, spazia negli appunti e nel ricco carteggio di Annabianca con il mondo e il marito stessa, e porta alla scoperta di un Emilio in controluce. «Annabianca è stata non solo la moglie amata ma anche l'ispiratrice e lo stimolo intellettuale, continuo di Emilio spiega Bianchini Questo profilo deve essere documentato non solo per onorare il suo ruolo e la sua memoria, ma anche perché attraverso di lei si può far luce su più aspetti della complessa personalità di Vedova». Quanto alle mostre, a febbraio ha chiuso a Milano la mostra curata da Germano Celant a Palazzo Reale. La rassegna è stata accompagnata dall'eccezionale volume di Germano Celant, recentemente scomparso, edito da Marsilio. È invece stata rimandata al 5 settembre 2020 la mostra Emilio Vedova Arnulf Rainer che si terrà nel museo Rainer di Baden a Vienna. La rassegna verrà portata a Venezia nel 2021.

Daniela Ghio

