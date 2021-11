Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NATALEVENEZIA Conto alla rovescia per le iniziative del Natale in città. Fervono le iniziative per portare un po' di allegria in un anno difficile, anche se non come il 2020, attraverso le luminarie e le iniziative volte a far dimenticare - per qua nto possibile - le privazioni e le limitazioni subite ormai da quasi due anni.L'ALBEROÈ arrivato l'albero di Natale destinato alla piazza. Sarà stavolta un abete vero, alto 13 metri, posizionato...