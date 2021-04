Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un matrimonio che non s'ha da fare e non si farà perché la violenta rivolta degli oppressi mette in crisi l'ordine dell'alta borghesia messicana. Tra false piste narrative, come la buona sposina meno cinica del resto della famiglia whitexican, e cambiamenti di passo, Michel Franco ci obbliga a stare un po' con gli uni e un po' con gli altri finché un nuovo ordine brutale viene stabilito. Situazione di fantasia, certo, ma non troppo, dato...