Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOPresentato a Bari giovedì sera nel corso del Bif&st, l'ultimo film del padovano Alessandro Rossetto si intitola The italian banker, ed è ancora una volta una storia paradigmatica sul Nordest come terra di un Eldorado che spesso si è rivelato fonte di drammi e tragedie, non solo economiche. Qui siamo dalle parti dei crac bancari e i fatti che hanno ispirato testo teatrale e film sono reali. Intanto però sentiamo com'è andata la...