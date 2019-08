Arriva settembre, vacanze alla fine E la moda si prepara all'autunno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEPer molti, quasi per tutti, l'inizio di settembre coincide con il fine-vacanze. Caricati trolley e tutto ciò che ci è stato amico nei giorni spensierati trascorsi al mare o in montagna, il rientro a casa ci riempie da una parte di nostalgia e dall'altra dal piacere della ripresa, del ritorno alla norma, perché le vacanze sono belle anche perché finiscono, per poi ricominciare nei progetti per la prossima estate. Credo siano oggi altre le componenti, soprattutto di moda, che fanno assegnare la preferenza al soggiorno marino rispetto...