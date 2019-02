Arriva nelle sale Tintoretto un ribelle con la voce di Stefano Accorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Passato alla storia come Tintoretto, i contemporanei l'avevano ribattezzato «il Furioso». Un artista spregiudicato, inquieto, che più di tutto ha amato la libertà. In occasione dell'anniversario dei cinquecento anni dalla nascita, arriva in anteprima nelle sale cinematografiche italiane in 360 copie il 25, 26, 27 febbraio Tintoretto. Un Ribelle a Venezià. Un nuovo docu-film firmato Sky Arte. Ideato e scritto da Melania G.Mazzucco e con la partecipazione del regista Peter Greenaway, il film è narrato dalla voce di Stefano...