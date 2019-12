Arriva la musica negli ospedali Cantano pure medici e infermieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGRAMMAGli ospedali del Veneto si trasformano in palcoscenici per eventi musicali in occasione del Natale 2019. Dal 7 al 30 dicembre, un progetto coordinato dal circuito Arteven e sostenuto dalla Regione integra il tradizionale cartellone natalizio con una sorta di festival dei nosocomi. Accade così che l'Academia Ars Canendi si esibisca nelle hall d'ingresso dell'ospedale di Portogruaro e nella sala d'attesa degli ambulatori a Chioggia, mentre il Coro Anton sarà ospite all'ingresso storico degli ospedali di Cittadella e di Adria; il...