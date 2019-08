Arriva la bissona Nepomuceno, allestita a Praga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA C'è una novità in questa Storica, ed è una nuova bissona, in aggiunta alle classiche realizzate alla fine degli anni Cinquanta. Si tratta della San Giovanni Nepomuceno, realizzata da Agostino Amadi nel 2006 e allestita a Praga grazie a una importante collaborazione con la squadra capitanata da Zdenek Bergman. «La Regata storica ha detto il delegato Giusto alla presentazione ogni anno è come fosse un'avventura diversa con gli stessi attori; va caratterizzata con avvenimenti di tipo storico, culturale e della tradizione». Un...