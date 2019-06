Arriva il pane con la corteccia Risonanze si apre al gusto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNALegno da ascoltare, da annusare, da assaporare: nato per valorizzare una delle eccellenze del Tarvisiano, l'abete rosso usato dai migliori liutai per realizzare strumenti musicali di grandissimo pregio, quest'anno il Festival Risonanze trasforma la foresta in un percorso multisensoriale in cui il legno sarà protagonista in tutte le sue caratteristiche organolettiche. Presentata ieri, la rassegna si svolgerà a Malborghetto-Valbruna dal 13 al 16 giugno, proponendo concerti, mostre, conferenze e incontri con gli artisti, cui si...