Arriva il nuovo album del bellunese Leading Guy

Un pieno di emozioni in una manciata di ore a cavallo tra due «giornate da incorniciare»: subito dopo aver diviso per la prima volta il palco con Elisa, il cantautore di origini bellunesi (ma triestino d'adozione) Simone Zampieri in arte The Leading Guy (nella foto) dà il benvenuto al suo nuovo album. Si intitola Twelve Letters, è il suo secondo disco ed è uscito ieri per Sony Music Italy, a quattro anni di distanza dal progetto d'esordio Memorandum. A comporlo, «dodici tracce tra il timore, la speranza e le parole scelte dall'artista...