Arrembaggio alle navi con fumogeni e uova

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Lo slogan viene ripetuto come un mantra: Via le navi dalla laguna. Non è una nuova hit post estiva: è un tormentone che gli addetti ai lavori conoscono bene da tempo. Non da ieri, e nemmeno da sabato, quando i comitati si sono radunati ai magazzini del Sale. I No grandi Navi mantengono la linea ormai da più di dieci anni. Il No, in questo caso, è categorico, e vale per il canale della Giudecca, per l'opzione Marghera o per il canale Vittorio Emanuele. Semplicemente: «Qui le navi non le vogliamo», senza se e senza...