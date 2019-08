Armi, in vigore il nuovo regolamento Certificato medico ogni cinque anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NORMAVENEZIA Per la prima volta in Italia, anche chi detiene un'arma (senza avere una licenza di porto d'armi) dovrà presentare il certificato medico che attesta l'idoneità psicofisica del detentore ogni cinque anno. E la prima scadenza è dietro l'angolo, fissata al 14 settembre prossimo. Entro quella data quindi anche i meri possessori di un'arma da sparo, dovranno presentarsi ai commissariati locali di polizia, o alle stazioni dei carabinieri con in mano il certificato medico che attesta tutti io requisiti previsti dalla legge per...