«Arlecchino così nasce la maschera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROPer fare il vestito di Arlecchino ha usato gli stracci grigi per pulire il pavimento. Li ha colorati, ritagliati, cuciti fino a formare le molte toppe tipiche di questa maschera. «Avevo bisogno di un materiale povero, anche i colori dovevano essere spenti, tutte tonalità cupe e nel costume di ogni personaggio doveva esserci qualcosa di nero». È toccato alla costumista Lauretta Salvagnin trasformare in abiti le suggestioni del regista Marco Zoppello che per i due canovacci di Carlo Goldoni voleva colori scuri, quasi a rendere con le...