Aria scadente da tre giorni Oggi bollettino dell'Arpav

SMOGMESTRE Col bel tempo sale anche lo smog. Ma, almeno per oggi e per un solo giorno mancante, non dovrebbe scattare il livello arancio con le ulteriori limitazioni alle auto. Venerdì e sabato, nella centralina Arpav del parco della Bissuola che è il punto di riferimento per lo smog in città, è stato superato il limite di 50 microgrammi per metro cubo d'aria delle polveri sottili: venerdì si era a 55 microgrammi di Pm10, saliti a 62 nella giornata di sabato. E anche ieri - in attesa del dato ufficiale medio - sì è comunque rimasti...