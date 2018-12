«Argos non è omologato e quindi è inattendibile» Il giudice cancella la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Nessun ribaltamento della sentenza di primo grado: quella multa per eccesso di velocità comminata attraverso Argos non ha valore. Semplicemente perché Argos, il sistema chiamato a verificare l'andatura delle imbarcazioni private in laguna, non è stato tarato né omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E quindi, come conseguenza logica - dice il giudice - non può essere attendibile.Niente da fare quindi per il Comune di Venezia, che aveva fatto appello contro una sentenza di primo grado del Giudice di...