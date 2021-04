Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRAA pensarci dopo un anno e mezzo di pandemia planetaria, il titolo oggi suona ironico, ma anche molto profetico: How will we live together (Come potremo vivere insieme). E se inizialmente sembrava fare il verso ad una celebre canzone di Sade (Why cant't live together), oggi, ancora nel turbine del Coronavirus, la Biennale Architettura che si aprirà a maggio prossimo, rappresenta una sfida a tutto tondo. Significa (e significherà)...