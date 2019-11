ARCHEOLOGIA L'anima delle cose. Riferite alle sepolture di personaggi vissuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARCHEOLOGIAL'anima delle cose. Riferite alle sepolture di personaggi vissuti in epoca romana nell'arco di sei secoli, dal I al VI secolo d.C. a Oderzo. Dove, dal 24 novembre 2019 al 31 maggio 2020, nel Museo Archeologico Emo Bellis avrà sede una mostra così intitolata. Il riferimento all'anima, ovvero alla vita, non è un paradosso ma mette in evidenza quello che è l'obiettivo di questa iniziativa: restituire agli scomparsi la loro esistenza. Come quella del bambino di cinque anni, sepolto insieme al suo cavallo a dondolo in terracotta; o...