Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDO Dopo il verdetto del Tar, che ha annullato il permesso a costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione della spiaggia Aquarius agli Alberoni, ieri si è tenuta, da remoto, la riunione dei gestori dello stabilimento balneare con i lavoratori che, dal 15 di maggio, avrebbero dovuto prendere servizio per aprire la spiaggia e la stagione balneare 2021. L'esito del ricorso, però, al momento li lascia senza un posto di lavoro per la...