APRIPISTA MONACO Servono determinazione, idee chiare e risorse ingenti per imboccare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

APRIPISTAMONACO Servono determinazione, idee chiare e risorse ingenti per imboccare da protagonista la strada che conduce alla mobilità del futuro. Quella che secondo la grande maggioranza degli addetti ai lavori (tra i quali non manca però qualche voce discordante) e la quasi totalità delle case costruttrici passa attraverso la progressiva, e sempre più spinta, elettrificazione dell'auto. Audi, che non nasconde l'ambizione di voler essere leader tra i marchi premium, ha offerto una convincente dimostrazione di avere le carte in regola per...