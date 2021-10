Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOVENEZIA In piena ripresa post Covid, il meglio del made in Italy veneto punta le sue fiches sul rilancio di Venezia.Apre oggi i battenti Confezioni Peserico, la nota azienda di abbigliamento di Cornedo Vicentino che aggiunge alla sua mappa di retail nazionale la città dei Dogi. La boutique appena inaugurata, l'ottavo negozio del marchio in Italia dopo quelli di Roma, Milano, Firenze, Torino, Verona, Santa Margherita Ligure e Forte...