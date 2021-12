VENEZIA Torna l'appuntamento con l'artigianato locale, che domani chiamerà a raccolta (dalle 10 alle 18) quarantotto artisti della creatività specializzati nella realizzazione di oggetti d'ogni genere, forma e materiale rigorosamente fatti a mano: collane, borse, vestiti, cappelli e tanto altro. Organizzata in Pescheria dal Comitato Cittadini Campo Rialto Novo, presieduto da Gabriella Giaretta, la nona edizione della Giornata della creatività sarà l'occasione per curiosare tra gli stand, alla scoperta delle eccellenze locali, ma non solo. Al pubblico saranno proposte infatti visite guidate nell'area realtina grazie al gruppo di GoGuide, degustazioni di cicchetti preparati dai diplomati del Barbarigo e accompagnati dai vini di Laguna nel bicchiere, mentre i più piccoli verranno coinvolti in un laboratorio in cui potranno maneggiare pezzi di legno e di stoffa per realizzare visioni veneziane in miniatura. Sotto le logge della Pescheria non mancheranno poi due merlettaie di Burano (ore 15) e alle 16 sarà presentato il libro Donne Sante dee. Guida ragionata alla città di Venezia (Mare di Carta) di Antonella Barina e Daniela Zamburlin.

M.Gas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA