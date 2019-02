APPUNTAMENTI Un'agenda fitta, quella di questa settimana, di interessanti appuntamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

APPUNTAMENTIUn'agenda fitta, quella di questa settimana, di interessanti appuntamenti dedicati agli appassionatidi vino e delle serate non banali, all'insegna del gusto, della scoperta,della divulgazione e della grande qualità.CHATEAUX IN OSTERIAOggi, dalle ore 20, a Osterie Moderne di Campodarsego (Pd), serata dedicata ai Bordeaux francesi, con 15 Chateaux (costo, 30 euro) di una zona che più di ogni altra ha consentito alla Francia di diventare un grande paese produttore di vino. Una regione, quella di Bordeaux, famosa in tutto il mondo...