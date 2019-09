CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

APPUNTAMENTIDoppio appuntamento goloso in Friuli, fra le province di Gorizia e Udine, fra il mare e la montagna, a Grado e Sutrio, i tre giorni di festa dell'Isola del Sole, dive torna Mare Nostrum, il Festival della Cultura del Mare, e la domenica carnica, dedicata alle molteplici varietà di farina e ai loro innumerevoli impieghi per preparare golosità da sempre in cime ai desideri di tutti i golosi.Nel centro storico di Grado (Go), si fa festa da venerdì 4 a domenica 6, per il terzo anno consecutivo, attorno al tema dei Saperi e i Sapori...