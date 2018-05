Applausi al memorial di calcio per ricordare i volontari Giovanni Giada e Mauro Busetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PELLESTRINASuccesso sabato a Pellestrina per il primo Memorial di calcio dedicato ai due amici e colleghi di lavoro conosciuti in tutta l'isola, Giovanni Giada e Mauro Busetto, operatori della Casa di riposo di San Maria del Mare, molto impegnati anche nel sociale e nella solidarietà. Giovanni per molti anni e fino all'ultimo giorno è stato un attivo volontario della Protezione Civile della sezione di Pellestrina e San Pietro in Volta, entrambi erano molto conosciuti in tutta l'isola per la loro disponibilità. Il consigliere comunale...