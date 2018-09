Appignani ovvero storia di Cavallo Pazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nuvola Rossa quest'anno compie sessant'anni. E li festeggia con una nuova edizione, ben rimpolpata (quasi 500 pagine), del suo libro più amato: quello in cui, a pochi anni dalla sua prematura scomparsa, aveva raccontato la storia di Cavallo Pazzo, famoso per le sue azioni di disturbo in diverse manifestazioni (come l'irruzione in mondovisione in piazza San Marco nel 1991 con Pippo Baudo a consegnare i Leoni d'Oro). Nuvola Rossa e Cavallo Pazzo erano i nomi di battaglia che si erano dati nel 1977 Marco Erler e Mario Appignani, dando vita agli...