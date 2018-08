Appello ambientalista: «Portare il traffico fuori dal centro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTO ONDOSOVENEZIA Per gli ambientalisti non è ancora cambiato niente nel traffico acqueo veneziano a cinque anni da quel tragico 17 agosto 2013, quando in un tragico incidente a Rialto perse la vita il criminologo tedesco Joachim Reinhart Vogel.DECISIONI«La situazione nella città d'acqua è solo peggiorata - afferma l'ambientalista Stefano Boato, docente allo Iuav -. Prima di nuovi tragici incidenti e morti, sicuramente prevedibili, è necessario prendere decisioni strategiche impegnative adeguate senza delegare di fatto le grandi scelte...