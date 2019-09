Apocalittico Waters: «I neofascismi vogliono distruggere questo pianeta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FUORI CONCORSO«Che gioia leggere un libro a dei ragazzi sotto un albero». Dopo un lungo elenco dei problemi che affliggono il pianeta, dalla violazione dei diritti umani all'incremento del populismo, l'ex bassista dei Pink Floyd Roger Waters conclude con questa tenera riflessione la presentazione del suo film Us + Them, in uscita il 7 ottobre, incentrato sul tour mondiale del suo ultimo disco Is this the life we really want?RESISTERE«Non conosco la situazione italiana, ma meno male che Salvini è andato via - ha spiegato Waters che proprio...